Etat de santé de Sonko: Maimouna Bousso lance un vibrant appel à Macky Sall « Pendant qu’il est encore temps , Macky Sall… »

Maïmouna Bousso, membre de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi demande au président de la République, Macky Sall de libérer le leader de Pastef, Ousmane Sonko, pendant qu’il est encore temps.

« Pendant qu’il est encore temps , Macky Sall libère Ousmane Sonko , il est le présent de ton passé et l’avenir de la jeunesse que tu as déçu », demande Maimouna Bousso.

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko et les « détenus politiques », sont en grève de la faim depuis 26 jours.

Ousmane Sonko arrêté et inculpé pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, a entamé une grève de la faim depuis dimanche 30 juillet.

Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier, a été admis au service de réanimation de l’hôpital principal de Dakar, dans la nuit du 16 au 17 août 2023 à la suite d’un malaise.

Le leader de Pastef-Les Patriotes a été inculpé le 31 juillet, et placé sous mandat de dépôt pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol de téléphone portable, entre autres.