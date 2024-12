Équipe nationale: Voici le favori pour remplacer Aliou Cissé

C’est une question d’heures ou de jours pour connaître le successeur d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal.

En effet, les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football vont se réunir aujourd’hui, et celui qui remplacera Aliou Cissé sera désigné à l’issue de ce conclave. Pape Thiaw, intérimaire durant quatre matchs, est le grand favori. Ce dernier dispose d’avantages et d’atouts que ne présente aucun autre candidat.

C’est aujourd’hui que le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football se réunira. Si cette réunion est très attendue par le monde du football sénégalais, c’est parce qu’il s’agit du recrutement du sélectionneur de l’équipe nationale A. En effet, les membres du Comex ont déjà reçu leur convocation, et l’ordre du jour comporte cinq points. Tout d’abord, le Comité exécutif discutera de l’adoption du procès-verbal de la réunion du Comex du 9 octobre 2024. Ensuite, il sera question des compétitions nationales, notamment pour faire un état des lieux et prendre des décisions.

En troisième point, le Comex se penchera sur les compétitions internationales. Plus précisément, il évaluera le tournoi U17 de l’UFOA-A à Dakar, qui s’est soldé par la victoire du Sénégal. Seront également passés en revue les éliminatoires de la CAN « Maroc 2025 », la CAN Beach Soccer « Égypte 2024 », ainsi que le championnat scolaire zonal 2024.

Viendra ensuite le point central de l’ordre du jour : le recrutement du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A.

Nommé en 2015, Aliou Cissé, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 au Cameroun, a été limogé alors que les coéquipiers de Sadio Mané s’apprêtaient à affronter le Malawi les 11 et 15 octobre à Dakar et Lilongwe, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025. Suite à son départ, Pape Thiaw a été désigné pour assurer l’intérim. Vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en 2022, l’ancien international sénégalais avait déjà gravi les échelons en devenant le premier adjoint du sélectionneur national, remplaçant le Français Régis Bogaert à ce poste.

« Pour le moment, Pape Thiaw a un avantage certain sur tout autre concurrent. Il a été adjoint pendant deux matchs et intérimaire durant quatre matchs qu’il a remportés », note une source fédérale.

Parmi les noms évoqués pour le poste figure également Hervé Renard, qui avait exprimé le souhait d’avoir l’ancien international Oumar Daf comme adjoint. Cependant, Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a été clair : « Il n’est pas question d’aller chercher un étranger. Le complexe du sorcier blanc a été démystifié depuis longtemps, et les trois dernières Coupes d’Afrique des Nations remportées par des entraîneurs africains démontrent à suffisance que l’expertise locale est largement capable de mener à bon port cette équipe nationale. »

Pape Thiaw, qui n’a pas caché son souhait de diriger l’équipe menée par Kalidou Koulibaly, comme il l’a exprimé lors de la conférence de presse après le match contre le Burundi, bénéficie également de son expérience dans le staff technique lors de la CAN en Côte d’Ivoire.

Une question de timing…

Force est de reconnaître que le temps ne joue pas en faveur d’un nouveau sélectionneur. Quelques membres du Comex estiment qu’il ne reste que trois mois avant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et ne souhaitent pas prendre le risque de recruter un autre coach.

En effet, le Sénégal doit affronter le Soudan le 17 mars et le Togo le 24 mars. D’ici là, aucun match amical n’est prévu, ce qui rendrait difficile pour un nouvel entraîneur de procéder à une revue complète de l’effectif. « Les éliminatoires sont proches, et prendre le risque de recruter un autre sélectionneur ne serait pas logique », souligne une source.

En tout cas, tous les signaux semblent au vert pour que l’auteur de la fameuse talonnade en quart de finale du Mondial 2002 prenne les rênes de l’équipe nationale du Sénégal.