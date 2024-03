Le sélectionneur sénégalais a été conforté sur le banc de l’Equipe Nationale jusqu’en 2026. Sa mission devrait être de ramener les Lions au Mondial et viser le titre lors de la prochaine CAN.

Sans aucune surprise. Un peu moins d’un mois et demi après la cruelle élimination des Lions en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire, future championne (1-1, 4-5 t.a.b), Aliou Cissé a été conforté à la tête de l’Equipe Nationale du Sénégal, ce vendredi 8 mars, par la Fédération Sénégalaise de Football. Alors qu’il a été prolongé jusqu’en 2026, le sélectionneur de 47 ans continue donc d’avoir l’entière confiance de ses fédéraux.

« Le comité exécutif renouvelle sa confiance au sélectionneur national Aliou Cissé et l’engange a poursuivre sa mission en vue de l’atteinte des objectifs à venir […] conformément à a vision ‘Manko Wutti Ndamli’. Aujourd’hui, le Sénégal est classé 17e sur le classement FIFA ». Voici comment la FSF annonce et justifie, en quelque sorte, la prolongation du contrat d’Aliou Cissé. Une nouvelle qui ne plaît pas à tous les supporters des Lions mais qui a tout de même de bonnes raisons d’être.

En neuf ans à la tête des Lions, l’ancien défenseur n’a eu de cesse d’être soutenu par le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor. Normal. Car en dépit des critiques sur le jeu de son équipe et sur ses capacités de se réinventer tactiquement, le palmarès parle pour Aliou Cissé. Le sélectionneur a remporté une CAN, disputer une finale de CAN et qualifier son équipe à deux phases finales de Coupe du Monde. Son véritable échec reste cette élimination en huitième de la dernière CAN.

La prochaine véritable échéance des Lions sera justement dans un peu plus d’un an, l’été 2025, lors de la CAN au Maroc, où Cissé et sa bande tenteront de se venger. Mais d’en arriver là, il faudra d’abord assurer durant la phase qualificative. Aussi, le sélectionneur aura pour mission d’envoyer le Sénégal à une troisième phase finale de Coupe du Monde, en 2026, l’année qui pourrait assister à la fin de son aventure à la tête des Lions. Ce qui devrait passer par du renouveau, en emmenant du sang neuf, dès ce mois-ci.