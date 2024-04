Équipe Nationale : Cheikhou Kouyaté ne pense pas encore à la retraite : « je peux grignoter encore quelques années »

Le milieu de terrain vétéran de l’équipe nationale sénégalaise, Cheikhou Kouyaté, reste déterminé à poursuivre sa carrière internationale malgré les suggestions de retraite de certains observateurs.

Dans une interview avec l’APS, il exprime son ambition de continuer à jouer tant qu’il peut encore prendre du plaisir sur le terrain, affirmant : « Je ne sais pas combien d’années il me reste. Seul Dieu le sait. Mais pour l’heure, si je peux grignoter encore quelques années, le temps de prendre du plaisir, tant mieux. » Kouyaté, joueur de Nottingham Forest depuis 2012 et un pilier de l’équipe nationale, reste optimiste quant à son avenir, soulignant que sa décision de prendre sa retraite internationale dépendra de Dieu. Il rejette les critiques sur son âge, affirmant qu’il sait ce dont il est capable, et préfère discuter de sa carrière avec des connaisseurs du football.

Le milieu de terrain sénégalais, qui compte deux participations à la Coupe du Monde et quatre Coupes d’Afrique des Nations avec le Sénégal, célèbre également le succès de l’équipe nationale en remportant sa première Coupe d’Afrique en 2021 au Cameroun. Le joueur sénégalais encourage également les jeunes talents émergeant en sélection à redoubler d’efforts, soulignant leur talent et leur respect. Il refuse de spéculer sur sa reconversion post-carrière, estimant qu’il n’est pas encore temps d’en discuter.