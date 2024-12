Enseignement supérieur : Le Ministère annonce une mesure de taille pour...

10 ans après la Concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur, le Sénégal va encore organiser des assises nationales du secteur. L’annonce est du Directeur général de la recherche et de l’innovation, Pr Hamidou Dathe. Il prenait part, ce mardi, à la cérémonie d’ouverture des doctorants en mathématiques et informatique à l’Université Cheikh Anta Diop. « Nous allons prochainement aller vers des assises nationales pour la transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ».

Selon lui, il sera beaucoup question de la part de la recherche qui actuellement le parent pauvre du secteur comparé à la pédagogique et le social. « Ce qu’on observe actuellement est que la partie pédagogie et œuvres sociales prennent l’essentiel des ressources ; et la recherche et l’innovation n’arrivent pas à trouver des moyens suffisants pour se développer ».

Ainsi, rassure-t-il, il ne s’agit pas de supprimer, mais de rationaliser les budgets pour libérer plus de place pour la recherche. Cette dernière, d’après les études à besoin d’au moins 1% du Pib pour être performant. Or, le Sénégal en est loin.

Pr Dathe précise que ces réflexions seront inclusives au maximum comme le prévoit le ministre Abdourahmane Diouf conformément à la volonté du président Bassirou Diomaye Faye. Il appelle donc les écoles doctorales et les enseignants chercheurs à mener cette réflexion.