Enlisement du Sénégal: Alioune Tine donne la solution « Une seule alternative, libérer Sonko »

Le Sénégal s’embourbe. Tout s’arrête. Une seule alternative, selon Alioune Tine, pour une sortie de garage.

Le Président du think tank Afrika Jom Center est un peut plus clair concernant la crise que traverse le Sénégal. Sur X mardi, M. Tine ne voit qu’une seule et unique issue de secours..

« La seule alternative dans l’imbroglio dans lequel le Sénégal s’enfonce, une seule alternative s’offre aux autorités du Sénégal, c’est libérer Sonko, libérer tous les détenus et engager une grande palabre africaine.

« Il nous faut fermer la parenthèse de ces événements tragiques. Engager comme Mandela et Tutu une politique reposant sur la philosophie de l’ubuntu: tu es parce que je suis, faire humanité ».

« La situation de Ousmane Sonko (8e jour de grève) est alarmante et son état de santé s’aggrave de façon inquiétante. Il est entré dans un profond coma ce lundi 23 octobre 2023, ce qui a surpris même le Service hospitalier et conforte les inquiétudes que j’avais avancées après l’avoir visité la veille », rapporte Me Ciré Clédor Ly, membre du Collectif de défense de Ousmane Sonko.