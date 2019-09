Enfants égorgés de Touba: Le père échappe à une tentative de suicide

L’horreur a failli être ajouté au drame. Hier, alors que la famille Touré de Yoonu Darou Rahmane venait de découvrir l’assassinat de deux de ses garçons, égorgés par un ou des inconnus, le père de famille qui est tombé sur la scène a tenté de mettre fin à ses jours. Interné à l’hôpital de Touba, ses jours ne seraient en danger. Et toute la famille a été embarquée au commissariat de police de la ville sainte du mouridisme.

A en croire des reporters de Kewoulo, dépêchés dans la capitale du mouridisme, « hier matin, choqué par le double crime qui venait de se dérouler chez lui, le sieur Bara Touré s’est emparé d’un couteau qu’il s’est planté dans la gorge. » Secouru aussitôt, il a été acheminé à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba où, à en croire les reporters de Kewoulo, « le médecin traitant aurait déclaré aux visiteurs que son pronostic ne serait plus engagé. « D’ailleurs, a confirmé Sérigne Dione de Kewoulo, de nombreux visiteurs nous ont confirmé l’avoir vu à travers la baie vitrée de sa chambre. Et il agitait constamment des mains pour saluer ses visiteurs. »

Si Bara Touré est hors de danger, c’est le double assassinat de Serigne Mbacké Madina Touré, 2 ans, et de Mame Daouda Touré, 4 ans, qui occupe les enquêteurs. A Touba, dans la capitale du mouridisme, le petit commissariat spécial, dont le patron est sur le départ, a été renforcé par l’arrivée d’éléments appartenant à la Division des Investigations criminelles, la DIC. Et, les reporters de Kéwoulo, arrivés tôt ce matin à Touba, ont assisté à la mise sous scellé de la maison de l’horreur.

Des enquêteurs de la police judiciaire ont fait boucler le quartier par un impressionnant dispositif policier pour procéder à des relevés scientifiques. A en croire ces reporters de Kewoulo, « toute la famille, en dehors du père interné à l’hôpital, avait déjà été amené au commissariat de Touba depuis hier » et placé sinon en position de garde à vue « sous la protection de la police pour éviter que d’autres membres de la famille tentent de mettre fin à leur jour comme l’avait fait Bara Touré. » Et toutes les personnes retrouvées dans cette maison ont passé la nuit d’hier avec les policiers.

Et, au vu de la complexité de ce dossier criminel comme de la cruauté des actes, les reporters de Kewoulo croient savoir que « le reste de la famille risque de passer ce weekend au commissariat; puisque aucune structure pouvant leur apporter une assistance psychologique n’existe au Sénégal. » Pour le moment, l’enquête ouverte par la police de Touba ne laisse rien filtrer. Aucune arrestation, pour le moment, n’a été signalée. Et les populations, intriguées par le modus operandis du ou des tueurs, croient savoir qu’on assiste au retour du phénomène de sacrifice d’enfants comme le Sénégal l’avait connu il y’a de cela 2 voire 3 ans.

A en croire des informations confirmées par les reporters de Kewoulo dépêchés à Touba, « il y avait deux fillettes et deux garçons qui dormaient dans la même chambre appartenant à une des épouse du mari polygame. Mais, pour des raisons que seuls les auteurs des crimes pourront expliquer, ce ne sont que les garçons qui ont été égorgés. Et les fillettes n’ont pas connu la moindre égratignure. » Première victime collatérale de cette tragédie, le père de famille s’en veut terriblement d’avoir facilité l’entrée du et des tueurs dans sa maison. De tous les témoignages recueillis sur place, il se dit que c’est Bara Touré qui avait ouvert la porte de la chambre des enfants, au moment d’aller à la prière de Fadjr (l’aube). Et depuis lors, il culpabilise gravement.