Urgent: Un présumé auteur du double meurtre des enfants de Touba arrêté par la DIC

C’est une information qui va bouleverser les habitants de la capitale du mouridisme. A en croire des informations parvenues à Kewoulo, la Division des Investigations criminelles a fait une descente cette nuit à Touba. Et elle a cueilli Bara Touré, le père des enfants Baye Daouda Touré (2 ans) et Serigne Mbacké Madina Touré (3 ans), égorgés, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019, à Touba. Retour sur une affaire suivie de prés par la rédaction de Kewoulo.

Il y a du nouveau dans le double meurtre de Touba. Cette nuit, la police a fait une descente dans la capitale du mouridisme. Et en quittant la ville, ils sont repartis avec le sieur Bara Touré, mareyeur établi au marché Occas de Touba. A en croire des informations parvenues à la rédaction de Kewoulo, « le père est le présumé meurtrier de ses enfants ».

Pour en arriver à ces résultats, les policiers ont attendu presque une année que les résultats de la police scientifique leur reviennent de la France. Aux premières heures de cette sordide affaire, Kewoulo -qui avait dépêché deux équipes à Touba- avait annoncé que des prélèvements avaient été faits, à deux reprises, sur les lieux du crime. Et que les policiers n’avaient jusque là pas de pistes.

A en croire des sources judiciaires qui se sont confiées à Kewoulo, « les résultats sont revenus et ils sont incriminant pour Bara Touré« . A la suite de ces résultats, les enquêteurs qui ont revu leurs copies se sont focalisés sur le père. Pour rappel, au début de cette affaire, Kewoulo avait révélé que Bara Touré, qui a dit avoir découvert cette scène d’horreur au moment d’aller à la prière du matin, avait tenté de mettre fin à ses jours. Et secouru par des voisins, il avait été conduit à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni et interné sous surveillance policière. Comme Bara Touré, ses épouses avaient été placées sous surveillance policière « pour leur propre sécurité ».

Avec cette arrestation, tout porte à croire que les policiers ont des éléments solides contre le père dont le sort avait ému tout le Sénégal. Pour rappel, le jour des faits, les deux enfants dormaient dans la chambre de leur tante avec leurs deux soeurs filles. Alors que les garçons ont été égorgés, les filles ont été épargnées. Et des informations parvenues à Kewoulo avaient laissé croire que l’acte pourrait être commis par un intrus -un voyou, un déséquilibré- alors que le père, qui devait partir à la mosquée pour la prière de Fadjr, aurait laissé ouvert le portail. Aussi, il est bon de rappeler que la scène de crime avait été polluée par l’entrée de nombreuses personnes, des voisins comme le maire de Touba et ses adjoints.