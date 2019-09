Clap de fin à l’imbroglio diplomatico judiciaire qui oppose le Sénégal, le Maroc et l’Arabie Saoudite concernant le député Alcaly Cissé. L’ancien socialiste devenu libéral qui était incarcéré en Arabie Saoudite pour une affaire d’escroquerie est décédé ce matin en prison.

Il devait être libérable en 2018. Mais, un an après la fin de cette sentence prononcée par le tribunal saoudien, le député libéral, incarcéré dans le cadre d’une affaire d’escroquerie, n’avait pas été libéré. Interpellé en 2012 au Maroc, lors d’une escale à Casablanca, l’homme avait été extradé en Arabie Saoudite où une plainte au pénal avait été déposée contre lui. Son ancien partenaire, Mouhamed Aly Azzouz, qui s’est dit floué dans le cadre d’une opération financière avait soutenu que, à bord d’un hélicoptère loué par le marabout, ce dernier lui a fait survoler une forêt. Et puisqu’il s’est dit propriétaire de cette foret, Alcaly Cissé aurait promis de la vendre au saoudien pour la somme de 3 milliards. Plus tard, on saura que cette foret en question était celle de la Casamance.

A la suite de la plainte déposée à la gendarmerie, par M. Mouhamed Aly Azzouz, la justice sénégalaise s’est saisie de l’affaire. Et puisque le marabout, Alcaly Cissé, bénéficiait de la protection bienveillante du régime d’Abdou Diouf -pour lequel il finançait de nombreuses activités dans le Pakao- il a bénéficié d’un non lieu. En première et en seconde instance. Le Parti socialiste éloigné du pouvoir, le même Alcaly Cissé s’est engagé aux côtés du nouveau maître du palais de Dakar. Et est devenu militant du Pds. D’ailleurs, à l’élection législative de la première mandature d’Abdoulaye Wade, Alcaly Cissé réussit à se faire élire député. Et, c’est avec ce manteau de législateur sénégalais qu’il a été interpellé au Maroc et détenu de manière arbitraire pendant plusieurs jours au Maroc.

C’est à la suite de cette extradition que Alcaly Cissé, qui se rendait à un rendez-médical, a été incarcéré en Arabie Saoudite où il risquait la décapitation. Mais, après plusieurs années de détention provisoire, et alors qu’il a cru voir le bout du tunnel, les autorités saoudiennes ont programmé son jugement. Entre-temps, l’état de santé du prisonnier s’était gravement détérioré. Interpellé en son temps, le gouvernement de Macky Sall avait promis de s’occuper du dossier. Et, à en croire des informations vérifiées par Kéwoulo, « le président Macky Sall avait donné 15 millions de F CFA aux services consulaires pour venir en aide au député. Et prendre en charge ses frais d’avocat ». Aussi, Kewoulo est en mesure d’affirmer que Alcaly Cissé avait même vendu une de ses villas à Dakar pour sa prise en charge. Mais, toutes ces sommes n’avaient pas permis d’éponger la dette de 3 milliards F CFA.

Outré par le silence du gouvernement sénégalais et révolté par la non assistance consulaire que l’Etat doit à son citoyen, Me Abdoulaye Tine, qui assurait la défense de Alcaly Cissé, avait lancé un appel poignant à l’opinion, en faisant savoir qu’on risquait de voir mourir le député en détention; si rien fait. A sa suite, M. Sorry Kaba, le directeur des Sénégalais de l’extérieur, est sorti de son silence pour tenir des promesses qu’il n’a jamais tenues. Et, au cours d’un entretien téléphonique accordé à Kewoulo, Alcaly Cissé avait fait savoir qu’il craignait de mourir loin des siens. Aussi, il nous avait fait savoir que de nombreux détenus sénégalais, arrivés au bout de leurs peines, continuaient à séjourner en prison. Finalement, il n’aura jamais eu l’occasion de quitter cette prison centrale de Djeddah où il séjournait avec un certain Coly.