L’imam Amadou Makhtar a encore fait une sortie sur facebook. Cette fois-ci pour demander à certains disciples de faire attention à «l’utilisation inappropriée» de l’Effigie du guide spirituel des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba.

Il écrit que “Serigne Touba mettait les livres de Coran et les feuillets de qasida sur le lit et dormait par terre. Il était toujours assis dans la mosquée ou ailleurs pour adorer son Seigneur ou donner des enseignements. Alors, je ne vois pas ce qui peut justifier des représentations où on voit son effigie surplomber la Maison de Dieu!”.

L’imam de la mosquée de Point-E ajoute: “je ne pense pas qu’il aurait apprécié. Dans une mosquée, le fidèle est debout les yeux rivés sur le lieu de prosternation, de même en position de génuflexion, de prosternation, etc., et récite des invocations, qui attestent de la grandeur et de la transcendance de Dieu. Tout concourt à faire montre de ferveur et on garde constamment à l’esprit que c’est Dieu le plus Haut”.