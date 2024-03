Punies sur leurs nombreuses erreurs défensives, les Lioncelles se sont logiquement inclinées en demi-finale des Jeux Africains, face au Ghana (1-3).

En réussite contre le Maroc lors de leur dernier match de poule (4-0), les Lioncelles ont connu un dénouement pas surprenant mais douloureux lundi soir, en perdant face au Ghana en demi-finale des Jeux Africains (1-3). Encore une fois, les joueuses de Mbayang Thiam n’ont pas fait le poids face au même adversaire qui les a battues à deux reprises en début d’année, lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminines.

Une défense sénégalaise à la ramasse

Les Ghanéennes ont rapidement pris la mainmise de la partie, et Ophelia Amponsah a emmené la première banderille dès la 9e minute. À l’image de Noélie Mendy, qui a poussé Adji Ndiaye à un arrêt pour éviter un but contre son camp de la joueuse de Guingamp (16e), la défense sénégalaise a été en grande difficulté durant toute la rencontre. Et il ne fallait pas attendre très longtemps pour assister à l’ouverture du score de Tracey Twum (19e).

Trop passives en défense (répétition), les Lioncelles ont subi les vagues locales. Il a fallu une barre transversale d’Ophelia Amponsah (35e) pour que les Sénégalaises ne craquent pas dans la demi-heure de jeu. Sans réaction, les coéquipières de Sadigatou Diallo n’ont pu éviter d’encaisser un second but ghanéen juste avant la pause. Si Mukarama s’est trouée devant Adji Ndiaye (45e), Amponsah n’a pas pardonné pour cette fois (2-0, 45e+1).

Une médaille de bronze à aller chercher contre l’Ouganda

La seconde période aura moins difficile pour les Sénégalaises. Sadigatou Diallo a même réussi d’obtenir un penalty, après une faute d’Asana Alhassan, pour permettre à Rokhyatou Kandé de réduire l’écart (55e). Sauf que dans la foulée, une nouvelle grosse erreur d’une défense sénégalaise restée complètement statique sur un centre de Yeboah, a permis au Ghana et à Amphosah de reprendre le large (56e), après un tir de Twum sur la barre.

Blessée, la gardienne Adji Ndiaye a dû céder sa place à Khady Faye dans l’heure de jeu. Ce derrière n’aura pas été très sollicitée. Parce que le Ghana avait déjà fait le travail. Ainsi, les Black Princesses rejoignent le Nigeria en finale, vainqueur de l’Ouganda quelques heures plutôt (2-0). Pour l’Equipe Nationale du Sénégal, les ambitions ne sont pas évaporées. Il y aura évidemment une médaille de bronze en jeu contre l’Ouganda, jeudi (17h00 GMT).