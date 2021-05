Élection Territoriale du 23 janvier 2022 : Zahra Iyane THIAM DIOP :” La caution n’est….”

Responsable politique à la Sicap Liberté et par ailleurs Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam était l’invitée de l’émission “Point de vue” du dimanche 16 mai 2021 sur la RTS1.

Zahra Iyane THIAM DIOP, a tenu à signaler qu’il n y pas encore de caution fixée pour lever la zone d’ombre qui plane sur la question d’une caution à verser pour les élections locales sinon une date connue.

Demeurant dans la sphère politique, la capitaine de la Microfinance et de l’économie solidaire, a déploré le pessimisme affiché par la classe politique des opposants après audition du fichier électoral, audit que cette dernière a demandé.

Par ailleurs elle s’est rassurée des conclusions rendues par les experts du 2e audit qui a confirmé le 1e audit déclaré fiable à 98/0.

L’avis de la CEDEAO sur le parrainage n’a pas était passé sous silence.

Et la ministre de déclarer qu’elle est d’accord pour une amélioration de la procédure et un consensus sur son application mais que le choix d’expression de nos suffrage reste et demeure un principe de souveraineté s’il est acté par la loi comme c’est le cas.

C’est la même procédure de dialogue et de consensus qu’elle à servi de réponse à Ibrahima, le journaliste qui entretenait sur la situation du redécoupage adminstrative de la région de Dakar et des rivalités entre responsables de Benno Bokk Yakar en vue des élections prochaines.