La coalition Benno Bokk Yakaar aborde le dernier virage vers les joutes électorales du 23 janvier 2022. C’est ainsi que ce jeudi, le coordonnateur département, l’honorable député Farba Ngom, par ailleurs candidat à sa propre succession à la mairie des Agnams, s’est illustré avec une journée très chargé.

En début d’après-midi, il a initié une caravane, avec à ses côtés, la tête de liste départementale, Amadou Djibril Diallo. Escortée par des chevaux et des dizaines de «motos jakarta », la caravane a été accueillie à Thiodaye, Goly et Diawguel, par une foule en liesse partout où elle est passée. De 16 heures à 23 heures, des milliers de personnes habillées aux couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar et Farba Ngom en a profité pour s’offrir un bain de foule.

Malgré une journée chargée, le maire des Agnams a quand même tenu à organiser deux meetings. Le premier à Thiodaye en début de soirée et le second à Wouro Ciré, à 2 heures du matin. Au cours du premier meeting, la coalition présidentielle a enregistré les ralliements de plusieurs personnes, parmi elle, Mamoudou Demba Sall, frère du plus farouche détracteur de Farba Ngom, en l’occurrence, Abou Demba Sall, alias Mathiar Sall.

Au cours du dernier meeting, Le maire des Agnams a demandé à ses militants de voter massivement pour le triomphe de leur coalition dans la région de Matam. Il a appelé également ses partisans à se rendre aux urnes dans le calme et la sérénité. « Je remercie le bon Dieu puisqu’il n’y a pas eu de cas de violences cette année. La campagne s’est déroulée normalement, j’espère également que le calme régnera le jour du vote, ajoute-t-il».

Petit Ba