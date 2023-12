Élection présidentielle 2024 : Youssou Ndour jette l’éponge

La présidentielle du 25 février 2024, ce sera sans Youssou Ndour. Le chanteur a décidé de jeter l’éponge au dernier virage, à juste quelques jours des dépôts des dossiers de candidature au greffe du conseil constitutionnel. «Après avoir mûrement réfléchi, pesé et soupesé tous les facteurs en mettant en avant les intérêts du Sénégal, j’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024», a-t-il déclaré lors d’un entretien spécial accordé à la Télé futurs médias (Tfm) dont il est le président Directeur général.

Le chanteur dont la candidature à la présidentielle de 2012 a été recalée pour défaut de parrainage, ne se retire pas pour autant de la vie politique. Selon lui, il s’agit simplement d’un repli stratégique pour massifier son mouvement Fekké maci Bolé afin de mieux appréhender les futures joutes électorales. «Tout le monde ne peut pas être président de la République, comme tout le monde ne peut pas être candidat. Nous allons poursuivre la massification du mouvement pour tirer le meilleur profit des prochaines élections législatives», a confié Youssou Ndour.

Cependant, You n’écarte pas d’apporter son soutien à un candidat en lice. «Pour le moment, on ne soutient personne. On va écouter tous les candidats. D’ailleurs, certains ont souhaité s’entretenir avec nous en vue d’une alliance. On va étudier tous les programmes avant de prendre notre décision qui sera sous-tendue par la préservation des intérêts exclusifs des Sénégalais», souligne-t-il.