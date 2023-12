Coupe d’Afrique des nations en Cote-d’ivoire : La Rts a acquis les droits médias exclusifs de diffusion

La Radiodiffusion télévision sé- négalaise (Rts) a pris les devants concernant la diffusion de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), Côte-d’Ivoire 2024. L’en- treprise publique a acquis les droits média exclusifs pour la dif- fusion de la compétition phare du football africain.

Dans un communiqué de presse, la Radiodiffusion télé- vision sénégalaise (Rts) informe avoir acquis les droits média exclusifs de diffusion en free to air de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can) pré- vue en Côte d’Ivoire en 2024 du 13 janvier au 11 février. Elle a paraphé un accord avec New World Tv. La télévision natio- nale souligne que les matchs seront diffusés en direct et en exclusivité sur tous ses sup- ports (Télévision, Radio, plate- formes digitales géo-bloquées sur le territoire sénégalais), en français et en wolof.

Selon la même source, les droits comprennent également les cérémonies d’ouverture et