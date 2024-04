Le candidat malheureux la présidentielle est en retraite spirituelle. Amadou Ba qui a été largement battu par Bassirou Diomaye Faye lors de la récente élection est allé se recueillir à la Mecque en effectuant la Oumra.

Il réapparaît ainsi après la victoire de son adversaire politique et non moins ancien collègue à la direction générale des impôts et domaines. Ce dernier sera d’ailleurs intronisé à la tête de la république ce mardi 2 avril.