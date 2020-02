Ce 10 Février 2020, c’est dans une ambiance électrique au rythme du « diambadong » sous les chansons mélodieuses des femmes que la délégation du Ministre Mayacine Kamara en charge du suivi du PSE a été accueillie par

Seyni Mandiang, le maire de la commune de Marsassoum ccompgné du sous-Préfet de l’arrondissement de Djibabouya ainsi que des bénéficiaires .

A son arrivée le ministre et la délégation municipale ont eu droit à des explications techniques données pr M. Tamba, le technicien agricole dépêché par le projet PPDC pour assurer l’accompagnement et le suivi technique. « Sur plusieurs réalisations de ce genre de projets, la ferme horticole de Marsassoum est celui qui impressionne le plus. Par l’étendue de sa superficie cultivable ( 10 hectares) mais surtout de l’état l’avancement des cultures (semis- pépinière) et de la forme d’organisation des bénéficiaires« , a martelé le technicien.

Les autorités locales et administratives ont montré leur joie et leur satisfaction sur ce projet qui, de par la vision du président de la République, traduit en actes concrets par son gouvernement. Pr ce genre de projets, l’État du Sénégal démontre sa volonté de stopper le phénomène de l’émigration clandestine, en encourageant les jeunes à rester dans leur terroir.

En terme d’employabilité des jeunes, « la ferme de Marsassoum emploie 40 jeunes et femmes prouvant et régénère plus cent millions après chque récolte. » Ont lissé entendre les responsbles du projet. Enfin le Ministre a remis symboliquement un chèque d’un montant de 100.000 F CFA aux exploitants de la ferme pour les appuyer dans leur dynamique d’organisation. Aussi, un sac de riz et 5 litres d’huile ont été offerts par le Maire, Seyni Mandiang .

To