Kédougou : La douane saisit 1,4 kg d’or brut d’une valeur de 33 millions FCFA

Les gabelous intensifient leur combat contre la criminalité transfrontalière organisée. En effet, la brigade mobile des douanes de Kédougou a réalisé, ce mercredi 12 février 2020, à 2h du matin, une saisie de 1,444 kg d’or brut d’une valeur de 33 millions 200 mille francs CFA, informe un communiqué de presse du bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des douanes.

Qui relève que laquelle saisie est effectuée sur un bus immatriculé au Mali en partance pour Bamako via le corridor Sud. Selon des informations, trois prévenus à savoir un Malien, un Sénégalais et un Burkinabé sont appréhendés. La procédure suit son cours.

A rappeler que les agents de la même subdivision (Kédougou) avaient intercepté le jeudi 06 février dernier à 01h du matin, une livraison de 135 kg de Cyanure, un produit hautement toxique, utilisé dans les sites d’orpaillage, informe toujours la même source. Le produit était conditionné dans des sacs entreposés au fond d’un camion frigorifique.

Il est relevé dans le même document que «l’opération de livraison surveillée a été réussie grâce à une synergie d’action entre la brigade mobile des douanes de Kédougou et la brigade mobile des douanes de Saréya sous la supervision du parquet de Kédougou. Le propriétaire, un burkinabé et le convoyeur, de nationalité sénégalaise, ont été aussi interpellés et mis à la disposition de la justice».

La douane de rappeler que ces produits, utilisés dans les sites d’exploitation clandestine d’or, sont nuisibles à l’environnement et exposent les populations à de graves conséquences de santé.