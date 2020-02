Me Elhadj Diouf : « Macky sait mieux que tous qu’il ne peut être candidat »

Le président Macky Sall sait bel et bien qu’il ne peut être candidat pour un troisième mandat. C’est ce qu’a déclaré Me Elhadj Diouf ce mercredi. « Le Président Macky Sall sait plus que tous qu’il ne peut candidater pour un troisième mandat. C’est lui-même qui l’a fait écrire dans la constitution », a-t-il déclaré sur Rfm matin.

Il explique que la constitution a bien précisé que nul ne peut effectuer deux mandats consécutifs. « Il a raison de ne pas parler de cette question parce que la constitution s’impose à lui. Wade l’avait écrit, et ne l’a pas respecté. Il s’est battu contre et s’est retrouvé au pouvoir. Puis, il l’a lui-même précisé dans la constitution », rappelle-t-il.