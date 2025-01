Drame sur l’axe Touba-Dakar : 11 morts et plusieurs blessés après un accident tragique post-Kazu Rajab

Le bilan du tragique accident survenu ce mardi matin sur l’axe Touba-Dakar s’alourdit de manière préoccupante. Ce drame a eu lieu à l’aube, au lendemain du Kazu Rajab, et implique un minicar transportant des pèlerins de retour de Touba. Le véhicule est entré en collision avec un car de type Ndiaga Ndiaye, stationné sur la route à hauteur de Réfane, entre Bambey et Khombole.

Initialement estimé à 6 morts, le nombre de victimes a malheureusement grimpé à 11 décès confirmés, tandis que plusieurs autres passagers ont été gravement blessés. Les équipes de secours, mobilisées dès les premiers instants, ont rapidement évacué les blessés vers les structures hospitalières les plus proches pour une prise en charge urgente. Selon les premiers éléments de l’enquête, les conditions dans lesquelles le Ndiaga Ndiaye était stationné pourraient avoir contribué à l’accident, bien que des investigations plus approfondies soient en cours pour déterminer les responsabilités. Les autorités appellent à la prudence sur cet axe très fréquenté, particulièrement après les grands rassemblements religieux tels que le Kazu Rajab. Cet accident tragique relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière au Sénégal, en particulier sur les routes empruntées par les pèlerins. Des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires pour éviter de tels drames à l’avenir.