Doudou Ka : l’appel du 18 novembre à la jeunesse du Sénégal

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a profité ce samedi du vote du budget de son département, pour lancer un vibrant appel à la jeunesse sénégalaise dont « les récents résultats du dernier recensement ont démontré toute l’importance démographique ».

Du haut de la tribune de l’Assemblée Nationale, Doudou Ka a assuré que pour le gouvernement « les jeunes sont au cœur de la construction du Sénégal du futur. C’est devenu un enjeu de société vu leur poids et leur place de plus en plus grands dans la population».

Aux jeunes du Sénégal, il leur demande d’être en première ligne pour « réveiller le dynamisme entrepreneurial national. A cette jeunesse sénégalaise si volontaire et si entreprenante, cette jeunesse qui constitue le socle de la dynamique d’un Sénégal en mouvement vers l’émergence, ce Sénégal du Futur» dont son Excellence Macky Sall, ne cesse de poser les jalons de son l’émergence et de la souveraineté, j’invite à croire au destin de prometteur de notre pays », a-t-il poursuivi. Pour le ministre de l’Economie, « son statut de futur pays pétrolier et gazier inaugure la promesse d’heureuses perspectives économiques pour le Sénégal. Ce n’est pas une vue de l’esprit mais une réalité qui est en train de prendre forme ».

Notamment avec le troisième Plan d’actions prioritaire (PAP3) qui a été pensé et qui sera exécuté pour « allumer tous les moteurs de l’ économie pour mettre plein gaz vers une véritable industrialisation et une croissance soutenue, durable, inclusive et résiliente».

Pour le ministre de l’Économie, c’est la finalité du Plan Sénégal Émergent porté par le Président de la République son Excellence Macky Sall « dont les objectifs et les ambitions sont la maîtrise de notre destin économique et social ». À l’issue de plus de quatre heures de débats, le projet de budget 2024 du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération a été voté. Il s’élève à 60.806.797.232 FCFA.