Diplomatie : La Turquie, un modèle de développement qui inspire le Sénégal, selon Antoine Mbengue

La Turquie est un modèle de développement inspirant pour le Sénégal, un pays résolument inscrit dans une dynamique d’émergence, a indiqué lundi à Dakar, le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue.

“Il faut souligner que la Turquie est un modèle de développement qui depuis longtemps inspire le Sénégal qui à son tour s’est résolument inscrit dans une dynamique d’émergence’’, a-t-il dit lors de la cérémonie de célébration du centenaire de la République turque.

M. Mbengue était venu représenter le gouvernement sénégalais en présence des ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités à Dakar.

Le ministre a magnifié ‘’les excellentes » relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie depuis plus de 60 ans. »(…) notre pays a su diversifier ses partenaires traditionnels et stratégiques parmi lesquels la Turquie’’, a t-il dit.

Il a rappelé les différents domaines de coopération entre les deux deux pays allant de l’éducation à la santé en passant par l’industrie, les infrastructures etc.

‘’En réalité, ce pays compte de plus en plus sur l’échiquier international d’un point de vue géopolitique, stratégique et politique. C’est aussi et surtout un pays sur lequel nous pouvons et avons toujours compté dans nos relations très particulières’’, a souligné Antoine Mbengue.

La Turquie classée 21e puissance économique mondiale et 8e en Europe est devenue une destination privilégiée des hommes d’affaires Sénégalais, a relevé le ministre.

Selon lui, les échanges commerciaux avec ‘’ce pays ami’’ évoluent ‘’dans une belle dynamique de croissance’’.

‘’Ainsi, en 2019, le Sénégal a exporté du poisson frais, séché, du zircon, du coton, des crustacés pour une valeur de 4 milliards de francs CFA. Durant la même période, la Turquie a exporté au Sénégal pour un montant de 159 milliards de francs CFA des métaux communs, des machines et appareils, des matières plastiques artificielles des automobiles (…) », a renseigné M. Mbengue.

Le ministre Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires a énuméré ‘’les axes de coopération explorés par les deux pays’’ qui ‘’sont divers, variés, stratégiques et mutuellement bénéfiques’’.

L’ambassadrice de Turquie au Sénégal, Nur Sağman, a pour sa part salué cette belle amitié qui date de longtemps, rappelant que l’ouverture de l’ambassade de la République de Turquie au Sénégal remonte à l’année 1963. »C’est l’une des premières ambassades en Afrique’’, a-t-elle fait savoir.

Elle a magnifié »l’implantation continue » de nombreuses entreprises turques à Dakar.