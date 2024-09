Diofior : sept quartiers électrifiés grâce au Pacasen

La commune de Diofior a reçu ,ce lundi, une délégation du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) conduite par le Responsable de la cellule de communication de l’Adm Elhadji Alassane Diallo. Cette visite ,qui entre dans le cadre du La troisième édition de la tournée d’information et de communication du Pacasen, a été saisie par le Maire Youssou Diome pour magnifier ce programme qui a permis de changer le visage de son terroir.

De nombreuses infrastructures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme ont été ainsi visitées par les autorités locales et l’équipe du Pacasen . Ainsi elles vont de la construction de la place à l’érection dispensaire, en passant par la construction de la tribune du stade municipal, la construction de cantines. Mais le plus grand investissement aux yeux du Maire reste l’extension du réseau électrique qui a permis de sortir des ‘’ténèbres’’ plus de la moitié des quartiers de cette commune de la région de Fatick .

<< Durant les cinq années de mise en œuvre, le Pacasen nous a permis de réaliser énormément de choses. Avec l’équipe du Pacasen, nous avons constaté de visu toutes les realisations effectuées dans la commune. nous avons réussi grâce au Pacasen à doter de l’électricité tous les quartiers périphériques de Diofior. Nous avons mobilisé environ 120 millions pour matérialiser ce projet d’électrification. Diofor a aujourd’hui changé de visage grâce au Pacasen >>, s’est réjoui le Maire

Même son de cloche chez les populations bénéficiaires qui magnifient leurs besoins pris en compte par leur municipalité à travers le Pacasen.

<< Avant l’électrification de notre quartier, nous étions confrontées à l’insécurité surtout les enfants qui étaient les plus exposés , de même le vol de bétail était également fréquent. Mais, nous sommes aujourd’hui rassurés avecl’éclairage. L’électricité booste aussi nos activités commerciales. >>, a laissé entendre Aïssatou Diouf.

Il faut souligner que le PACASEN soutient le gouvernement du Sénégal dans l’opérationnalisation de l’ACT III de la Décentralisation en améliorant le financement des collectivités territoriales et en renforçant leurs performances en matière de gestion des investissements publics. Ce programme a été le premier programme pour les résultats du secteur urbain et municipal mis en œuvre en Afrique subsaharienne francophone.

C’est ainsi que la première phase du PACASEN (2019-2024) a mobilisé auprès de la Banque mondiale, de l’Agence française de Développement et de l’Etat du Sénégal 130 milliards de F CFA pour 124 communes et villes pilotes.

Après 6 ans de mis en œuvre , le Programme a fini d’impacter positivement toutes les 601 collectivités territoriales sénégalaises grâce aux réformes des mécanismes de transferts financiers, aux réformes fiscales et autres outils développés.

Fort de ces résultats, le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé ,le vendredi 21 juin 2024, un financement additionnel d’un montant de 110 millions de dollars pour le Pacasen. Ce financement d’une durée de deux ans(2024-2026) vise notamment à renforcer les collectivités territoriales et leur résilience climatique.