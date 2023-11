Diffamation : un célèbre éleveur porte plainte contre «Akhenaton» né Ousseynou Seck

Dans son édition de ce lundi, Enquête rapporte que le PDG de la bergerie Galoya a porté plainte contre Ousseynou Seck, connu sous «Akhetanon» sur les réseaux sociaux. Oumar Kane alias «Abou Kane» reproche à l’activiste d’avoir diffusé un audio de plus de six minutes dans lequel il prétend, notamment, que le fils de l’éleveur figure parmi les auteurs de l’attentat contre le bus Tata de Yarakh.

Le journal renseigne que «Akhetanon» a ajouté que Abou Kane est un prête-nom du Premier ministre, Amadou Ba. Avançant que le chef du gouvernement serait le véritable propriétaire de la bergerie Galoya. «Ces déclarations sont totalement fausses et portent gravement atteinte à l’honneur et la réputation de Abou Kane et propriétaire de la bergerie Galoya», se sont insurgés les avocats du plaignant repris par Enquête.