Attaque contre MNF : Le CORED condamne et invite à plus de tolérance

Suite à l’agression de Maïmouna Ndour Faye, Présidente directrice générale du groupe 3M Universel éditeur de la 7TV, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) condamne et dénonce « les violences de plus en plus récurrentes contre des acteurs des médias », lit-on sur un communiqué publié ce vendredi 1er mars.

Pour le Cored, acteurs politiques et militants doivent se rappeler que les libertés de presse et d’expression sont des droits constitutionnels non négociables. Ainsi, le Conseil « invite à plus de tolérance pour des débats contradictoires, en toute courtoisie et dans le respect des opinions des uns et des autres ».

Par ailleurs, le CORED invite les journalistes à ne pas publier certaines images sensibles.

La journaliste Maimouna Ndour Faye été agressée et poignardée ce jeudi 29 février après son émission avec Farba Ngom devant les locaux de la télévision 7TV.