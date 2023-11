Diamniadio : Le Président Macky Sall inaugure la Maison des Nations Unies de Diamniadio

C’est officiel ! La toute nouvelle maison des Nations Unies à Diamniadio a ouvert ses portes. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, accompagné de son homologue Klaus Lohannis, Président de la Roumanie, et son épouse, a procédé ce jeudi 23 novembre 2023, à son inauguration. La cérémonie officielle a également noté la présence de la Première dame du Sénégal, de la Vice-secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Mme Amina J. Mohammed, des membres du gouvernement, du Directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat (SOGEPA), Yaya Abdoul Kane, du Président du conseil d’administration (PCA) de Envol Immobilier Sénégal, Madani Maki Tall, des corps diplomatiques, des représentants des agences du système des Nations Unies au Sénégal, entre autres.

Un projet d’envergure en Partenariat public-privé

La Maison des Nations Unies de Diamniadio, dont l’inauguration marque une étape significative dans la modernisation du patrimoine bâti de l’Etat, est un projet de l’Etat du Sénégal qui est représenté par la SOGEPA, en Partenariat public-privé (PPP) avec le développeur Envol immobilier. Ce dernier a accompli la mission de concevoir, financer et construire ce projet d’envergure et emblématique, le mettant ainsi à disposition de l’Etat sous forme de location-vente. Il s’inscrit dans le cadre de la modernisation du patrimoine bâti de l’Etat et de la délocalisation de services administratifs et d’institutions publiques dans le Pôle urbain de Diamniadio.

Une infrastructure aux normes internationales

Construite au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio sur un site de 13 hectares, mis à disposition par la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), la Maison des Nations Unies est conçue pour accueillir l’ensemble des 34 agences des Nations Unies présentes au Sénégal, incarnant ainsi la vision One UN.

Un projet de 175 milliards avec des matériaux durables et une grande capacité d’accueil

La Maison des Nations Unies a été construite avec des matériaux qui répondent aux plus hauts standards, garantissant une durabilité sur plusieurs décennies. En effet, tous les équipements techniques ont un rendement élevé qui permet de réduire leurs besoins énergétiques et leurs impacts sur l’environnement. Avec un espace fonctionnel et accueillant, cette architecture unique et emblématique a été réalisée par 17 entreprises. D’un coût total de 175 milliards de francs Cfa, elle a une capacité d’accueil de plus de 3 000 staffs à terme et 2 000 officiels et visiteurs. Il s’agit ici, d’une merveille environnementale technique et unique, avec un parking de 1 600 places et un champ solaire qui peut alimenter tout le bâtiment jusqu’à 80% d’énergie.

« Il incarne l’idéal de paix et l’aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur »

Au cours de la rencontre, le Chef de l’Etat est revenu sur l’attachement du Sénégal aux Nations Unies. « Cette cérémonie d’inauguration de la Maison des Nations Unies marque une fois de plus l’attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies. Il incarne l’idéal de paix et l’aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C’est tout le sens de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l’Organisation des Nations Unies », a laissé entendre le Président Macky Sall.

Pour lui, en plaçant cette infrastructure au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, l’Etat du Sénégal a voulu offrir aux 34 agences onusiennes, « un cadre idéal et adéquat de travail pour faciliter les interactions dans la complémentarité ». « Cette maison est notre contribution à la stratégie de l’organisation visant à créer une meilleure synergie entre ses différentes entités chargées des activités opérationnelles, de développement, de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité », a d’emblée soutenu le Chef de l’Etat.

« Une offre généreuse du gouvernement du Sénégal aux Nations Unies »

Selon la vice-secrétaire générale de l’ONU, cette nouvelle maison est « une offre généreuse du gouvernement du Sénégal aux Nations Unies ». A ce titre, elle a exprimé toute la gratitude de son organisation au Chef de l’Etat sénégalais et à l’ensemble de son gouvernement.