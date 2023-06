Désobéissance : La police annonce des poursuites judiciaires contre un de ses agents

La police nationale a réagi a une vidéo dans laquelle on voit un policier en tenue dénonçant leurs conditions de travail. Le Bureau des relations publiques annonce des poursuites judiciaires contre cet agent qui était en service au commissariat central de Tambacounda. Seneweb vous livre intégralement le communiqué.

« Communiqué

À la suite d’une vidéo qui circule à travers les réseaux sociaux mettant en scène un fonctionnaire de police en tenue qui évoque des problèmes de prise en charge alimentaire et de dotation en carburant, la police nationale tient à apporter des clarifications.

En effet, il s’agit d’un agent de police en service au commissariat central de Tambacounda dont l’inconduite et la mauvaise manière de servir ont été constatées par ses supérieurs hiérarchiques directs. Ses manquements aux règles de discipline lui ont valu l’application de mesures de punition d’ordre intérieur pour provoquer son amendement. Sans autorisation d’absence, il a abandonné son poste depuis le 14 mai 2023 et a refusé de regagner leservice malgré les nombreuses sommations. Les dernières investigations menées ont révélé qu’il est présentement à l’étranger.

Au vu de ces faits très graves, qui, à la lumière de la loi, sont qualifiés de désertions, la police nationale en tirera toutes les conséquences juridiques qui s’imposent.

Ainsi, sur le fondement de la discipline et du respect de la hiérarchie, la procédure disciplinaire prévue à cet effet sera mise en œuvre et le tribunal militaire saisi pour une application rigoureuse des sanctions prévues par le statut de la police nationale », lit-on dans le communiqué fait à Dakar le 27 juin 2023.

Ce que l’on en sait de cette affaire

Le policier mis en cause dans cette affaire a été filmé dans un véhicule du commissariat central de Tambacounda. Mais il a gardé les vidéos jusqu’à son arrivée à l’étranger, avant de les mettre en ligne sur le réseau social Tik-Tok. Selon des sources de Seneweb, le limier serait actuellement à Canada.