Les députés du PUR, Massata SAMB et Mamadou NIANG, arrêtés il y a 6 mois après avoir frappé leur collègue Amy NDIAYE Gniby, viennent d’être libérés.

Il y a 6 mois, le Sénégal s’indignait de la violence à l’Assemblée nationale, après une bagarre entre les députés du Pur Mamadou NIANG et Massata SAMB contre Amy NDIAYE Gniby, député de la majorité à l’époque enceinte. Finalement, les deux seront arrêtés puis envoyés en prison. Ce mardi, ils ont finalement été libérés après avoir purgé leur peine de 6 mois de prison ferme.

Pour rappel, ces deux parlementaires ont été jugés pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée Amy NDIAYE. Ils ont été condamnés en janvier dernier à purger une peine de prison ferme de six mois et devront, en outre, verser 5 millions de francs CFA à la partie civile.