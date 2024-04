CAF LDC – Demi-finales aller : TP Mazembe d’Aliou Badara Faty reçoit ce samedi le tenant du titre, Al-Ahly de Percy Tau

Les premières manches des demi-finales de la compétition interclubs la plus prestigieuse du continent africain auront lieu ce samedi 20 avril 2024. Le club dirigé Lamine Ndiaye, TP Mazembe cherchera à prendre une bonne option à domicile face aux tenants du titre avant le match retour dans une semaine au Caire.

Les Corbeaux ont atteint la dernière ligne droite de la Ligue des champions de la CAF en éliminant la formation angolaise du Petro de Luanda. Aliou Badara Faty et ses coéquipiers avaient d’abord fait match (0-0) lors de la première manche à domicile, une semaine plus tard, ils sont allés décrocher la qualification (2-1) en Angola. Le club phare de la République démocratique du Congo cherchera à répéter la même performance contre celui de l’Égypte, Al-Ahly. En quart de finale, les vainqueurs de la Ligue des champions 2023, avaient obtenu leur qualification devant Simba SC en remportant les deux manches (0-1 et 2-0).

Espérance de Tunis affrontera Mamelodi Sundowns

La deuxième affiche de ses demi-finales de la Ligue des champions africaine mettra aux prises la formation Tunisienne de l’Espérance de Tunis et celle de l’Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns. Lors les quarts de finale, les deux adversaires avaient respectivement éliminé ASEC Mimosas pour l’ES Tunis et Young Africans pour Mamelodi Sundowns. Le club du technicien portugais Miguel Cardoso fera tout pour battre à domicile celui du Sud-Africain Rulani Mokwena. Les matchs retour de ces demi-finales seront disputés le 26 avril prochain.

Programmes demi-finales aller

Samedi 20 avril 2024

13h00 : TP Mazembe (RD Congo) / Al-Ahly (Égypte)

19h00 : ES Tunis (Tunisie) / Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)