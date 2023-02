Demba Ba : La Can-2021 ''a ouvert la voie ; le Sénégal sait désormais comment gagner"

Le 8 février 2022, le Sénégal de Sadio Mané soulevait sa première Coupe d’Afrique des nations (Can-2021) en terre camerounaise. Presque un an plus tard, les Lions locaux sont allés remporter le Championnat d’Afrique des nations (Chan) en Algérie. Des performances qui ne laissent pas de marbre l’ex-attaquant de Chelsea, Demba Ba.

L’ancien Lion en est très fier. Il trouve que la Can-2021 remportée en 2022 a ouvert la voie du succès à son pays, bien qu’il n’ait jamais douté du potentiel du Sénégal.

“Cela valide les progrès réalisés ces dernières années“

“Le Sénégal est un pays de talents ! Il l’a toujours été depuis Jules-François Bocandé, en passant par El Hadj Diouf, Mamadou Niang et Sadio Mané. Cette Can a ouvert le verrou ! Le Sénégal sait gagner maintenant. Et avec plus de la moitié des vainqueurs passés par les clubs locaux, cela valide les progrès réalisés ces dernières années“, a déclaré celui qui cumule 22 sélections en équipe nationale pour 4 buts marqués.

Il pense cependant que le Sénégal doit continuer à “progresser et être régulier“.

C’est la condition pour qu’il “s’installe durablement à la table du Cameroun ou de l’Égypte comme une grande nation du foot africain“, selon l’ex-buteur de Newcastle, interrogé par “Ouest-France”.

Rappelons que l’Égypte a déjà remporté 7 trophées de la Coupe d’Afrique des nations, contre 5 pour le Cameroun. Ce sont les deux nations les plus titrées du continent africain.