Dette intérieure: Les entreprises ne tiennent plus….

S’adressant au Premier ministre Amadou Ba, venu présider l’ouverture des Assises de l’entreprise 2023, le président du Conseil national du patronat Sénégalais (CNP), Baidy Agne a clairement laissé entendre que « Les créances échues à date augmentent et leur soutenabilité se pose de plus en plus dans des secteurs d’activités tels que le BTP et les Infrastructures, les Produits Pétroliers, l’Agro-industrie, et divers services… ».

Certes, « nous comprenons parfaitement les arbitrages de l’Etat-Régulateur en réponse aux chocs exogènes : Faut-il subventionner, s’endetter ou les deux… », a-t-il dit au Premier ministre.

A l’en croire, il est urgent que « l’Entreprise ait cette visibilité sur la date de paiement

de la dette intérieure échue ». S’il est important de soutenir la demande et les consommateurs, il est parallèlement indispen-

sable de se soucier de l’Offre et de « Penser Entreprise », estime le président du CNP.

Concernant l’intégration du statut de l’entreprise nationale dans le Code des marchés publics, Baidy Agne fait savoir que c’est le résultat de plus d’une dizaine d’années de

plaidoyer que nous avons eu à faire auprès de l’ARMP et au niveau des plus hautes autorités, mais aussi auprès de la Commission de l’UEMOA.

Sud quotidien