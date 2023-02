La déclaration polémique du ministre de la Jeunesse sur Ousmane Sonko

En partance pour le meeting de Benno Bokk Yakaar à Pikine, Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entreprenariat, a fait escale à la Cité Keur Gorgui, fief d’Ousmane Sonko. Prenant la parole, il a promis d’entrer dans la maison de Sonko et de le ligoter avec 5000 jeunes si le leader de Pastef refuse la prochaine fois de répondre à la justice.

« Ousmane Sonko, la prochaine fois qu’on le convoquera, 24h avant, on viendra et on fera la même mobilisation. On va mobiliser 5000 jeunes qui vont passer la nuit ici à la Cité Keur Gorgui. Si on le convoque à 10h on lui donnera 30 mn, s’il ne répond pas on va aller le chercher chez lui, on va le ligoter et le livrer à la justice », a-t-il déclaré

Le membre de la mouvance présidentielle et ses militants veulent se substituer aux forces de l’ordre.