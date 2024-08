Début de la Premier League : Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Ismaila Sarr attendus au …

Le championnat anglais de football démarre ce week-end. Bien que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy aient choisi de s’exiler en Arabie Saoudite et que Moussa Niakhaté soit rentré en France (à Lyon), le Sénégal sera bien représenté lors de cette édition 2024-2025 de la Premier League. Au total, six internationaux sénégalais seront sur la grille de départ pour cette saison.

Évoluant dans deux clubs rivaux de Londres, Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr vont de nouveau vivre les chauds derbys de la capitale anglaise. Pour sa première saison chez les Blues de Chelsea, Nicolas Jackson a réalisé une bonne performance. Malgré les critiques dues à ses nombreux ratés, l’attaquant international sénégalais a été très performant, battant même le record de Didier Drogba pour une première saison. Cependant, pour cet exercice, le natif de Banjul (Gambie) est attendu au tournant pour faire encore mieux et répondre aux espoirs placés en lui par les dirigeants du club anglais.

Auteur de trois buts en 35 matchs, Pape Matar Sarr a été un joueur important au sein de l’effectif de Tottenham la saison passée. Le jeune sénégalais, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2030, sera encore l’un des talents sur lesquels les Spurs comptent pour rivaliser avec Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United et Chelsea.

Classé 15e la saison écoulée, Everton sera le club avec le plus de joueurs sénégalais cette saison en championnat. Avec l’arrivée d’Iliman Ndiaye, qui rejoint le vétéran Idrissa Gana Gueye, le deuxième club de Liverpool est l’écurie la plus sénégalaise de la Premier League. Si Gana Gueye est un cadre bien connu dans cette équipe d’Everton, Iliman Ndiaye tentera de gagner une place de titulaire après une saison décevante avec Marseille. Comme son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille, Ismaila Sarr, qui revient en Premier League, sera attendu au tournant. Le champion d’Afrique 2021, qui a connu une année difficile en France, tentera de relancer sa carrière du côté de Crystal Palace et de remplacer dans le cœur des supporters le talentueux Michael Olise, parti au Bayern Munich.

Auteur d’un brillant parcours la saison dernière aux Glasgow Rangers, où il a marqué 11 buts en 25 matchs dans le championnat Ecossais, Abdallah Sima revient à Brighton. Même si le club anglais a terminé la saison dernière à la modeste 11e place, Abdallah Sima aura certainement à cœur de s’imposer cette saison dans le championnat anglais et de franchir un autre palier dans sa jeune carrière.