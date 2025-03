Première greffe de moelle osseuse au Sénégal : Une révolution médicale qui marque un tournant historique

Le Sénégal vient d’entrer dans une nouvelle ère médicale avec la première greffe de moelle osseuse réalisée avec succès à l’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye, Dakar. Cette prouesse, confirmée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, marque un tournant décisif pour le système de santé national et ouvre la voie à des traitements autrefois inaccessibles sans évacuation sanitaire.

C’est le 23 février dernier qu’a eu lieu cette intervention historique, sous la supervision de la Professeure Fatou Samba Ndiaye, responsable du Service d’hématologie clinique et de greffe de moelle osseuse. Un mois après l’opération, le patient zéro se porte bien, signe de la réussite totale de cette greffe. Il s’agissait ici d’une autogreffe de cellules souches, où le patient a servi de son propre donneur.

« Depuis le 17 février, le patient a été pris en charge dans un cadre strictement contrôlé, suivant des protocoles bien établis. Un programme de rééducation a également été mis en place pour mobiliser ses muscles », a précisé Professeure Fatou Samba Ndiaye. Cette avancée médicale n’est qu’une première étape. En effet, la prochaine étape sera l’allogreffe de cellules souches, impliquant un donneur externe, dès que la législation et l’infrastructure médicale permettront de sécuriser ce type d’intervention au Sénégal. L’une des clés de cette réussite réside dans la coordination des équipes médicales et la gratuité de l’intervention. Professeure Seynabou Fall Dieng, spécialiste en hématologie, a souligné l’importance des réunions multidisciplinaires qui ont permis d’anticiper et d’éviter les risques d’infection, garantissant ainsi un déroulement optimal de l’opération.

Le coût élevé de cette procédure n’a pas été un frein grâce à une solidarité exemplaire entre les différents acteurs impliqués. La direction de l’hôpital a pris en charge tous les bilans nécessaires grâce à un partenariat qui a permis de recevoir un lot de médicaments d’une valeur de 4 millions de francs CFA. De plus, des contributions collectives ont permis l’achat des médicaments manquants.

Pour Moussa Sam Daff, directeur de l’hôpital Dalal Jàmm, cette avancée s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement 2024-2029, qui vise à développer d’autres spécialités, notamment la procréation médicalement assistée. À terme, ces initiatives permettront de réduire considérablement les évacuations sanitaires coûteuses à l’étranger.

Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers l’équipe médicale qui a relevé ce défi avec brio. « Ce succès est une preuve que le Sénégal dispose des compétences et du savoir-faire nécessaires pour assurer une médecine de pointe sur son propre sol », a-t-il affirmé.

Avec cette première greffe réussie, le Sénégal franchit une étape déterminante vers l’autosuffisance médicale. Ce succès ouvre des perspectives immenses pour les patients atteints de maladies hématologiques graves qui, jusqu’à présent, devaient se rendre à l’étranger pour espérer un tel traitement.

Cette avancée témoigne de la volonté du Sénégal de se positionner comme un acteur majeur de la médecine en Afrique, en renforçant ses infrastructures de santé et en formant des spécialistes capables de répondre aux défis médicaux contemporains.

L’avenir s’annonce prometteur, et cette première greffe de moelle osseuse restera à jamais gravée dans l’histoire médicale du pays.