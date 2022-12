Dans un communiqué, parvenu à la rédaction de Kewoulo, des membres du dahira Moustarchidine wal Moustarchidate, ils ont été nombreux dans les commissariats a déposé des plaintes contre la députée Amy Ndiaye suite à ses propos déplacés à l’endroit de Serigne Moustapha Sy, le Président du PUR. Tout a commencé lorsque la dame a avancé délibérément des insultes au guide religieux lors d’un vote de budget à l’Assemblée Nationale.

En effet dans un ton de va-t’en guerre Amy Ndiaye par ailleurs Maire de Gniby a offensé publiquement Serigne Moustapha Sy qu’elle promet de recadrer si toutefois ce dernier s’en prenait encore à Macky Sall. Une attitude que les députés de l’opposition n’ont pas accepté. Le lendemain la même Amy Ndiaye revient encore à la charge toujours contre Serigne Moustapha Sy. Ainsi les choses ont dégénéré quand le député Massata a pris la parole et que Amy Ndiaye lui lance ‹‹ matay ›› pour dire qu’elle ne regrette rien d’avoir insulté un guide religieux. La question qu’il faut se poser est depuis quand le droit d’insulter un religieux est-il légitime dans ce pays ? Aucune réaction pour dénoncer cela et on veut faire croire aux sénégalais que nous sommes en démocratie. Démocrite rime-t ‘elle avec indiscipline ?

Le plus déplorable dans cette histoire est que l’opinion a été manipulée par le régime de Macky et ses lobbies tapis dans l’ombre en voulant jouer sur la sensibilité de la population féminine avec des théories non aux violences faites aux femmes. Aujourd’hui force est de reconnaître que ce régime s’active à mettre en place des stratégies pour discréditer les hommes religieux qui ont préféré se ranger du côté du peuple.

Jadis respectés, les religieux subissent toutes formes de dérives depuis l’arrivée au pouvoir du régime de Macky Sall. En effet il ne faut pas oublier que c’est lui-même d’ailleurs ( Macky Sall) qui avait traité tous les religieux du Sénégal de citoyens simples. Et pourtant force est de constater qu’ils sont plus que de simples citoyens mais des régulateurs sociaux.

A travers Serigne Moustapha, ce sont tous les religieux qui ont été insultés par Amy Ndiaye et on nous parle de liberté d’expression. Ces propos doivent être dénoncés avec la plus grande rigueur car ils peuvent avoir des incidences sur la cohésion sociale tant chantée par les sénégalais. Aujourd’hui les religieux doivent se lever et demander des excuses publiques à la députée Amy Ndiaye et à son Président Macky Sall qui l’a investie sur la liste. Ces propos ne doivent pas restés impunis.

C’est la raison pour laquelle des plaintes ont été déposées partout contre Amy Ndiaye pour dénoncer ce qu’on pourrait appeler La Dérive de trop. Parce que si rien n’est fait les dérives ne vont s’arrêter. Aujourd’hui c’est Serigne Moustapha mais demain d’autres pourraient être victimes avec ce régime qui est prêt à tout pour désacraliser les hommes religieux.