Cyclone Chido: le bilan s’alourdit à 120 morts au Mozambique

Le cyclone Chido a causé au moins 120 morts au Mozambique, selon un nouveau bilan en hausse de 26 décès diffusé lundi par l’Institut de gestion des risques et désastres de ce pays d’Afrique australe.

Le nombre de blessés dénombrés a également bondi à près de 900 après le passage du cyclone qui a frappé le continent le 15 décembre un jour après avoir dévasté le petit archipel français de Mayotte.

La province de Cabo Delgado, dans le nord de ce pays parmi les plus pauvres au monde, concentre 110 des morts et l’écrasante majorité des dégâts avec 500.000 des près de 700.000 personnes que les autorités estiment désormais touchées par la catastrophe.

Des images de l’Unicef dans le district de Mecufi, le plus affecté, montrent des scènes de désolation: des cases aux toits de tôles arrachés au milieu de palmiers couchés et même des bâtiments en dur amputés de leur toiture.

Le pays, bordé de l’océan Indien est particulièrement exposé aux événements climatiques extrêmes. En 2019 déjà, les cyclones Idai et Kenneth avaient fait 700 morts, plusieurs millions de sinistrés et d’énormes dégâts matériels.

L’an passé, le Mozambique a été l’un des territoires les plus touchés par la pire sécheresse ayant frappé l’Afrique australe depuis un sicèle selon le Programme alimentaire mondial qui estime à 26 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans la région.

Le candidat à la présidentielle du parti historique au pouvoir, Daniel Chapo, dont la victoire proclamée a provoqué une crise post-électorale inédite, avec 130 morts dans l’Etat lusophone, était en visite dimanche dans les zones affectées.

Celui qui doit être investi président le 15 janvier, si le Conseil constitutionnel approuve les résultats lundi, a appelé à la télévision publique “tous les districts” à donner de la “nourriture, des vêtements”. “Même si nous les utilisons, nos frères en ont besoin”, a-t-il exhorté.

Le Mozambique demeure le pays où le bilan du cyclone est le plus lourd actuellement. A Mayotte, 35 morts et quelque 2.500 blessés ont été recensés par le ministère de l’Intérieur français. Mais “il est vraisemblable qu’il y ait beaucoup plus de victimes”, avait averti lors de sa visite le président français Emmanuel Macron qui a annoncé une journée de deuil national lundi.

Les Comores voisines, qui revendiquent par ailleurs la souveraineté sur l’archipel français, avaient décrété un deuil national d’une semaine. Même si elles n’ont souffert d’aucun décès sur leur territoire, les bidonvilles ravagés de Mayotte étaient peuplés de nombreux Comoriens.

La dépression, même si elle a beaucoup perdu en intensité en s’enfonçant dans le continent africain, avait poursuivi sa course lundi au Malawi où un bilan définitif a recensé 13 morts et près de 30 blessés.