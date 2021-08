CTE de Ziguinchor : Les précisions du directeur de l’hôpital sur le médecin réanimateur

« La réanimation du CTE à Ziguinchor est gérée par un médecin anesthésiste réanimateur de l’hôpital de la Paix. Il est militaire et professeur assistant à l’Université Assane Seck de Ziguinchor », a tenu à préciser Ndiamé Diop. Dans un communiqué parvenu à « Emedia », il ajoute que le CTE dont l’administrateur est coordonné par le professeur Manga, infectiologue, qui a, à ses côtés, le professeur Diatta, Pneumologue, dans le cadre d’une gestion mutuelle entre l’hôpital régional, l’hôpital de la paix et le district sanitaire.

Dans le même document, il est précisé que depuis la deuxième vague, c’est lui qui s’est toujours occupé des malades en réanimation sans aucun souci. Et c’est toujours valable pour la troisième vague. « Et, pas plus tard qu’hier, il était dans le CTE en train de s’occuper des cas graves qui sont hospitalisés en réanimation », ajoute le successeur de Martial Coly Bop à la tête de l’hôpital régional de Ziguinchor.