Selon Marca, Cristiano Ronaldo (37 ans), libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United la semaine dernière, aurait trouvé un accord pour signer avec le club saoudien d’Al-Nassr.

Le journal espagnol rapporté par RMC Sport assure que la transaction est « très proche » de se conclure. Et les chiffres donnent le tournis: un contrat de deux ans et demi l’attendrait avec un salaire de 200 millions d’euros par an.