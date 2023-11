Crise du championnat sénégalais : Génération Foot et Diambars rétrogradés ?

Génération Foot et Diambars, deux équipes majeurs du championnat sénégalais, devraient $être rétrogradés en Ligue 2. Ceci après leur refus de jouer leurs matchs à domicile au Stade LAt Dior de Thiès.

«Nous constatons que malgré nos échanges et positions données, vous tenez toujours à nous faire jouer en dehors de notre stade Djibril Diagne. Par la présente, nous vous signifions notre indisponibilité matérielle à nous rendre au stade Lat Dior pour jouer le match nous opposant à Jamono Fatick, le lundi 13 novembre». Par ce courrier rapporté par Record, le président fondateur de l’académie Génération Foot, Mady Touré, a réitéré son refus de jouer ailleurs que dans son stade de Déni Biram Ndao.

Cependant, Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) ne recule pas dans son option d’appliquer la décision de l’autorité fédérale, qui a décidé que Génération Foot et Diambars ne pourront plus recevoir dans leurs fiefs respectifs de Deni et de Saly.

D’après Record, ce sera donc la seconde absence consécutive de Génération Foot dans ce championnat de Ligue 1. En effet, la conséquence immédiate, si les forfaits sont prononcés, sera que Génération Foot et Diambars seront non seulement écartés pour les 23 journées restantes, mais seront également rétrogradés en Ligue 2.