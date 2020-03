Covid-19 : Le montant des contributions financières s’élève à…

1.330.830.785 FCFA ! C’est la somme amassée par le ministère de la Santé et de l’Action depuis le début de l’appel de solidarité lancé par le Président de la République, Macky Sall pour vaincre la pandémie à cononarivus. Le montant est dévoilé, ainsi, ce vendredi 27 mars, par le ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr qui assure que l’ensemble des contributions financières reçues se trouve dans le compte intitulé « Don Covid-19 ».



En outre, Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré que le montant total sera viré dès lundi 30 mars 2020 dans le compte Force-Covid-19 domicilié au ministère des Finances et du Budget.

« Des Sénégalais mais aussi des étrangers établis au Sénégal se sont mobilisés et ont manifesté leur soutien au ministère de la Santé et de l’Action sociale et à l’Etat en général dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Mon département a reçu des dons de personnes physiques comme de personnes morales », a-t-il renseigné.

Le Ministère des Finances et du Budget, le nouvel argentier de la Covid-19

Avant de poursuivre : « Ces dons en nature et en espèces ont permis aux structures de santé en particulier de renforcer leurs moyens de riposte à la maladie de la Covid-19. Je voudrais remercier tous les donateurs pour cet élan de générosité et de solidarité, je leur exprime la profonde gratitude du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier ».

Sur ce, le ministre de la Santé a affirmé que le détail des contributions se trouve déjà en ligne dans le site du ministère de la Santé et de l’Action sociale www.sante.gouv.sn. « En conséquence, dit-il, j’invite celles et ceux qui souhaitent faire un don en espèce à s’adresser à compter de ce jour, vendredi 27 mars au ministère des Finances et du Budget ».

Abdoulaye Diouf Sarr de faire savoir qu’aussi le détail des opérations est déjà en ligne dans le site du ministère de la Santé et de l’Action sociale.