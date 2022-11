L’équipe nationale du Sénégal a passé le premier tour des éliminatoire du mondial Qatar 2022. Alors que personne ne les attendait à ce niveau de la compétition mondiale, les hommes de Aliou Cissé ont réussi à déjouer tous les pronostics des amateurs du football, en éliminant de vaillants Eqatoriens que tous avaient donné vainqueur de cette rencontre.

Le Sénégal, sans Sadio Mané, Krépin Diatta et Cheikhou Kouyaté a reussi à se hisser à second tour du championnat mondial de football, Qatar 2022. Ce soir, face à de remuants équtoriens, les Lions de la Téranga ont réussi à marquer le but tant attendu grace à une belle prestation de l’attaquant Ismaela Sarr. Ce dernier, arreté net par un défenseur équatorien est venu réparer son agression, en marquant le pénalty qui a sonné le reveil des Lions. Alors que les supporters du Sénégal n’avaient pas fini de savourer leur vital but, les Equatoriens sont revenus au score à cause d’une ingrate erreur de marquage.

Mais, le bonheur des Equatoriens sera de courte durée lorsque le capitaine Kalidou Koulibaly, très loin de sa defense, est venu foudroyer le gardien Equatorien par un tir à bout portant. Au finish, le Sénégal s’en est tiré avec 2 buts à 1. Avec cette victoire, les Sénégalais, qui ont fini deuxième du groupe A, vont calmemnt attendre que leurs adversaires qui cherchent à se qualifier se démarquent. De l’autre coté du même groupe, les Pays Bas sont venus à bout des Qataris, en leur administrant un mémorable 2 buts à 0.