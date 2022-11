Situation politique du Sénégal : Aminata Touré exprime sa préoccupation

La député non inscrite, Aminata Touré, a été reçue hier, par le Khalife Général des Mourides dans la cité religieuse de Touba.

S’adressant à la presse à l’issue de sa rencontre avec le guide religieux, l’ancienne ministre a fait part de sa préoccupation de la situation actuelle qui prévaut au Sénégal.

Ainsi, poursuivant son propos, l’ex tête de liste de la coalition BBY lors des dernières élections législatives a plaidé l’implication des religieux pour ramener le calme et la paix sociale dans le pays. ” La stabilité pour laquelle, le Sénégal est connu dans un monde entier, doit être préservée. Et, cela est très important à mon avis. Et bien évidemment, nos chefs religieux jouent un rôle important dans ce domaine là. C’est la paix et la sécurité de ce pays qui nous incombe. Et, il faut qu’elles soient préservées à tous prix“, a plaidé Aminata Touré qui précise au sujet de sa visite à Touba être venue ” échanger avec le Saint homme sur la situation nationale et recueillir ses recommandations et surtout ses prières. C’était cela le sens de notre visite ”

Sud quotidien