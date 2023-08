Zazia Bazoum Mohamed s’était déjà exprimée dans le quotidien britannique The Guardian, mi-août. En vacances en France au moment du coup d’État au Niger, elle déplorait les conditions de détention de sa famille, « inhumaines », selon elle.

Cette fois, dans Le Figaro, Zazia Bazoum Mohamed remercie « les personnes qui ont réagi à ce premier cri du cœur ». Grâce à elles, « le médecin de la famille est autorisé à leur rendre visite occasionnellement et à leur fournir quelques vivres ».

Elle ajoute : « Le compteur électrique est, en revanche, toujours délibérément éteint. » Selon Zazia Bazoum Mohamed, son père, sa mère et son frère sont « enfermés dans une résidence en béton où les températures peuvent dépasser 40 degrés (et) ils sont assez souvent privés d’eau pour se laver ou se rafraîchir ».

Dans cette lettre ouverte, la fille du président parle des militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) comme étant des « preneurs d’otages ». Zazia Bazoum Mohamed discrédite en effet, dans sa lettre ouverte, la démarche du général Tiani, leader du CNSP.

Pour elle, les militaires sont des preneurs d’otages qui faisaient partie du système qu’ils dénoncent et qui ont avancé des arguments « fallacieux » pour justifier leur coup de force.

Zazia Bazoum Mohamed fait ensuite un bilan élogieux de l’action de son père depuis deux ans : « Il a fait de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance son principal combat. Il a eu le courage de faire mettre en prison plus de 40 hauts cadres de l’État. Il ne démissionne pas, car il tient aux valeurs démocratiques. Il aurait pu abandonner et trouver un poste important à l’international, mais il a décidé de se battre pour la sauvegarde de la démocratie. »

Elle encense : « Le Niger était en train de connaître une croissance économique exceptionnelle, des résultats positifs sur le plan sécuritaire, et dans trois mois ,le pays devait devenir exportateur de pétrole. »

Elle conclut : « Les preneurs d’otages, eux, sont déjà en contact avec Wagner au Mali […] Il faut obtenir le retour de Mohamed Bazoum en tant que président de la République. »