Ainsi, la Dirpa qui a donné l’info souligne que l’arrivée du navire à la Base navale Amiral Faye Gassama est prévue le jeudi 24 août 2023 à 09h00.

Ce mercredi 23 août, 325 sénégalais renvoyés du Maroc rentrent dans leur pays d’origine. Alors que les réfugiés vivent de plus en plus de drames, Rabat et Dakar assurent que ce retour s’est opéré dans les meilleures conditions possibles.

Ce n’est pas la première opération de rapatriement de la saison. Le 27 juillet déjà, Annette SECK, ministre chargée des sénégalais de l’extérieur, avait remercié le Maroc de lui avoir envoyé 400 de ses compatriotes et, le 10 août, 283 autres migrants avaient également fait le voyage.