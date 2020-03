Côte d’ivoire : Ouattara aussi a décrété l’état d’urgence

À l’image de son homologue du Sénégal, le Président ivoirien Alassane Ouattara a lui aussi décrété l’état d’urgence dans son pays pour limiter la propagation du coronavirus. Le pays compte 25 cas confirmés de Covid-19.

Voici les 8 mesures annoncées par Ouattara lors de son message à la nation,

ce lundi.

1- La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ;

2- L’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin, à compter du mardi 24 mars ;



3- La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays ;



4- Le confinement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l’évolution de la pandémie ;

5- La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d’assistance ;



6- Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l’ensemble du territoire national ;



7- La détection précoce, la prise en charge rapide et l’isolement en toute confidentialité des malades ;

8- La mise en place d’un centre d’appels dédié au Covid-19 et d’un système d’alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication