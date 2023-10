Son cortège bloqué à Fimela: Khalifa Sall hausse le ton « Rien ni personne n’arrêtera notre tournée »

La tournée de la Plateforme Taxawu Sénégal dénommée Dox Mbook-Mottalii Yénné a été perturbée samedi dernier. En effet, le convoi de Khalifa Ababacar Sall a été interdit d’accès à Fimela par la gendarmerie. Pourtant, le 17 octobre dernier, le Pr Abdou Rahmane Thiam, coordonnateur départemental de Taxawu Sénégal à Fatick, avait adressé une note informative au préfet de Fatick dans le cadre de cette tournée.

L’ancien maire de Dakar qui n’a pas du tout apprécié cet incident est monté au créneau. « La capacité de résilience de Taxawu Senegaal s’est illustrée de manière remarquable, démontrant notre détermination à faire entendre notre message malgré les obstacles et l’adversité. Rien ni personne n’arrêtera notre tournée qui se poursuit au cœur du Saloum », a-t-il posté sur son compte X (ex Twitter) visité par Senego.

Le président de Taxawu Sénégal a, par ailleurs, réitéré son appel à l’unité de la gauche pour un Sénégal meilleur, plus juste, plus équitable et plus inclusif. « Je suis le seul candidat socialiste et appelle tous les socialistes à voter pour moi », a-t-il écrit.

Khalifa Ababacar Sall est annoncé dans le département de Fatick les 21, 22 et 23 octobre 2023 pour rencontrer les militants et sympathisants de son organisation dans les 17 communes.