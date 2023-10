Ligue 1 – Metz : « J’avais ça en tête, j’étais sûr que l’occasion… » exprime Lamine Camara sur son but

Ce dimanche, le sénégalais Lamine Camara a inscrit le premier but sous les couleurs de Metz contre Monaco d’un lob fou de 58 mètres. Alors que son but entre déjà dans la catégorie des pions de l’année en L1, le Messin a admis avoir anticipé ce geste.

En récupérant le ballon, Lamine Camara a tenté un lob à 58 mètres du but gardé par Philipp Köhn, avant de constater que sa tentative a brillamment trompé le gardien allemand de Monaco. Avec ce magnifique lob, le Sénégalais de 19 ans inscrit son premier but en Ligue 1 après seulement 8 matches avec le FC Metz et le troisième but le plus lointain en Ligue 1 depuis dix ans.