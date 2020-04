Coronavirus : Tivaouane enregistre son premier cas positif

Une première dans la cité religieuse de Tivaouane. Depuis le 2 mars, date à laquelle le Sénégal a enregistré son premier patient de Covid-19, aucun cas positif ( importé ou contact suivi) n’a été déclaré dans cette localité.

Mais ce jeudi 23 avril, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé un cas communautaire à Tivaouane. Toutefois, des cas contacts suivis risquent d’être détectés dans cette localité si on sait que ce mode de transmission issu de la communauté est la « plus dangereuse ». Car, il est souvent difficile pour les autorités médicales de la zone de retracer l’itinéraire du malade.

Par ailleurs, Thiès avait déjà des cas confirmés au coronavirus.