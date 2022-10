Convocation d’Ousmane Sonko : le Sénégal est-il en danger?

«Alors que je m’étais mis à douter de l’authenticité du message qui circule dans les réseaux sociaux et portant sur quelques dispositions sécuritaires relatives à la convocation prochaine de Ousmane Sonko par le juge d’instruction dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr, des indices sont effectivement venus conforter l’hypothèse selon laquelle c’est un membre des forces de police qui serait à l’origine de sa fuite.

C’est d’autant plus important qu’il est venu confirmer ce que j’ai plusieurs fois dit sur la machine subversive qui a infiltré l’ensemble des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Des faits ont permis d’établir que dans la police, la gendarmerie et l’armée, ces gens ont des taupes et peut-être même plus que des taupes.