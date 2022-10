Après sa lettre au niveau ministre des finances et du budget, l’intersyndicale des travailleurs du crédit du mutuel du Sénégal ( CMS) a entamé une tournée nationale. Ce week-end, elle était à Ziguinchor où elle a rencontré les travailleurs et les clients du CMS. Selon Boubacar Sakho, membre de l’intersyndicale, “le CMS traîne un volume d’impayés de crédits en souffrance à hauteur de 30 milliards de francs CFA “.

Saisissant l’occasion, ce dernier a alerté sur un risque existentiel qui pèse sur les emplois et prévient les sociétaires sur de réelles menaces sur leurs avoirs. Aussi, il a invité les corps de contrôle de l’Etat à prendre leur responsabilité devant “les risques de faillite ” du CMS.

Pour sa part, Cheikh Dior, membre de l’intersyndicale a expliqué: “ nous sommes venus ici, à Ziguinchor, pour rencontrer les travailleurs et les sociétaires et salariés du Crédit mutuel du Sénégal pour leur faire part de la situation scandaleuse qui prévaut aujourd’hui dans notre institution financière qui est minée par des violations continuelles du Directeur général Amadou Jean Jacques Diop“.

Cheikh Dior d’ajouter en parlant toujours du Directeur général : “ce dernier est entré au CMS par effraction parceque nos statuts sont très clairs en ce qui concerne la nomination d’un directeur général par le conseil d’administration qui a commis beaucoups de griefs. Nous allons saisir la direction du travail. C’est pourquoi, nous interpellons solennelle et directement la commission bancaire de l’UEMOA, le ministre des finances et du budget Amadou Moustapha Ba et en dernier ressort, le Président de la République Macky Sall pour que cette situation qui prévaut au CMS puisse prendre fin“.

Libération